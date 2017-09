Matt Smith, ex Doctor Who, vorrebbe un ruolo nel Marvel Cinematic Universe!

L'ex Doctor Whoè interessato ad interpretare un ruolo in una pellicola dei Marvel Studios . Un po' come la sua controparte femminile,, che interpreta Nebula in

L'undicesimo Dottore vuole un ruolo nell'MCU e non ne fa mistero. L'ha detto ad un evento recente, e dunque, secondo lui i Marvel Studios non devono far altro che alzare il telefono e proporgli qualcosa, perché lui è più che disponibile! Per ora, tuttavia, nessuno ha raccolto l'invito.

Alla Fan Expo in Canada, ComicBook ha riportato che sì, Smith è aperto alla possibilità di unirsi all'MCU:

"Mi piacerebbe molto, Ma ancora devono chiedermelo... Chiaramente dovrebbe essere il progetto giusto... Qualcosa che sia diverso dalle atmosfere di Doctor Who. Adoro tanti dei loro film, e il personaggio di Nebula anche, perché Karen è blu! E senza capelli! Insomma, mi piacerebbe, certo. Siete in ascolto, Marvel?"

Chissà se il suo desiderio verrà o meno realizzato in futuro!