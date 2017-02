Matt Ross dirigerà il thriller di fantascienza Tomorrow and Tomorrow

, l'attore e regista che ha recentemente diretto l'acclamato Captain Fantastic , dirigerà presto il thriller di fantascienza, basato sul romanzo originale di, che fu pubblicato per la prima volta nel 2014 da

Il romanzo di Tomorrow and Tomorrow viene ufficialmente descritto con queste parole:

Pittsburgh è la casa di John Dominic Blaxton, anche se la città è divenuta un cumulo inabitabile di rovine e cenere negli ultimi dieci anni. La Pittsburgh nella quale Dominic vive è l'Archivio, una ricostruzione virtuale degli edifici, parchi e monumenti della città, così come delle persone che la abitarono. Inlcuse la moglie di Dominic e il suo futuro figlio. Quando non sta rivivendo ogni istante registrato con la moglie in un ciclo infinito di disperazione e sconforto, Dominic indaga sulle morti misteriose conservate nell'Archivio prima della distruzione di Pittsburgh. Il suo ultimo caso è l'apparente omicidio di una donna da cui è stata volutamente eliminata dall'archivio ogni sua immagine. Ossessionato dallo scoprire l'identità di questa donna e quello che le è successo, Dominic segue un percorso che lo conduce dal mondo virtuale alla realtà. Ma trovare la verità sepolta nelle profondità all'interno di un'illusione significa rischiare la sua sanità mentale e la sua stessa esistenza...

"Tomorrow and Tomorrow è preveggente, postula un mondo non così dissimile da oggi", ha detto Ross, "Una direzione verso la quale tutti siamo chiaramente diretti. Dove la tecnologia ha cambiato il modo in cui interagiamo con gli altri e il mondo che ci circonda. Spero di poter esaminare, seguendo l'esempio del libro, il grado con il quale le nostre vite sono migliorate, e sono state anche profondamente compromesse, dalla tecnologia, che è già una parte inseparabile della nostra esistenza quotidiana. Lynette e io non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Hannah a trasporre questo libro nel film complesso che tutti noi crediamo possa diventare."