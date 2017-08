Matt Reeves conferma: The Batman sarà parte dell'Universo Cinematografico DC

Il regista del prossimoche, almeno per il momento, non ha ancora una data di uscita, ha usato il suo Twitter per chiarire i rumor delle ultime ore che hanno alzato un bel polverone in tutti i forum di tutto il mondo.

Un rumor circolato in rete in queste ore, voleva The Batman una potenziale pellicola stand-alone non parte dell'Universo Cinematografico della DC Comics, con la possibilità di ingaggiare un altro attore nei panni dell'Uomo Pipistrello.

La voce di corridoio è circolata per due ragioni. La prima è che la Warner sta sviluppando una serie di pellicole slegate dall'Universo Cinematografico DC, la seconda è perché - guarda caso - Matt Reeves, in una recente intervista, aveva lasciato intendere che lo studio gli avesse proposto di realizzare The Batman slegato dal resto dell'Universo della Justice League.

Reeves smentisce la voce di corridoio e conferma: "Ovviamente Batman farà parte dell'Universo DC. Batman sarà Batman".

Ma, ovviamente, Reeves ha cercato di chiarire anche le sue dichiarazioni ambigue: "Riguardo quelle dichiarazioni sul The Batman che non avrebbe fatto parte del DCEU, in realtà mi riferivo al voler fare un film su Batman che fosse solo su Batman, e non sugli altri personaggi dell'Universo. Non volevo un film con i camei di altri personaggi per lanciare altre storie, voglio solo fare un film su Batman".