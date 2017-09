Matt Damon e Kristen Wiig nel nuovo video di Downsizing

Paramount Pictures ha diffuso online un nuovo video esclusivo di Downsizing , pellicola diretta dacon, che ha aperto la recente Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel video ci sono i personaggi di Damon e Wiig che discutono della decisione di rimpicciolirsi e delle conseguenze.

Downsizing - Vivere alla grande racconta infatti di un futuro nel quale la soluzione migliore per ottimizzare le risorse mondiali è quella di effettuare il processo chiamato 'downsizing', ovvero una miniaturizzazione irreversibile. Il terapista Paul, stanco della sua vita monotona, decide di partecipare al processo ma la vita che si troverà davanti non è proprio quella che si aspettava.

Alexander Payne ha co-scritto e diretto il film, distribuito in Italia dalla 20th Century Fox. Il cast comprende Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, Jason Sudeikis, Kristen Wiig, Maribeth Monroe, Rolf Lassgård, Ingjerd Egeberg, Joaquin de Almeida, Udo Kier, Neil Patrick Harris, Laura Dern e James Van Der Beek.