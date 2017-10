Matt Damon irrompe durante un'intervista a Chris Hemsworth da Jimmy Kimmel

La finta faida tra, che prosegue sui network statunitensi ormai da un decennio, si è arricchita di un nuovo divertente episodio. Durante un'intervista su Thor: Ragnarok al Jimmy Kimmel Live a, presente in studio, e a, in collegamento, ha fatto irruzione

Chris Hemsworth, reduce dalla première di Thor: Ragnarok, terzo film sul principe di Asgard in uscita nelle sale dal prossimo 25 ottobre, si siede vicino alla scrivania di Kimmel e annuncia di aver portato con sé, in collegamento, il suo collega di set, Mark Ruffalo e il regista del film, Taika Waititi. Poco dopo averli presentati, Matt Damon irrompe in scena in mezzo a Ruffalo e Waititi, disturbando l'intervista. Kimmel a quel punto manda in onda una clip esclusiva del film ma la presenza di Damon, in versione disturbatore, è sempre costante.

Questo siparietto tra Kimmel e Damon nasce anni fa, quando il programma del conduttore, in termini di ascolti, era abbastanza deludente. Al termine di un episodio, Kimmel disse 'Chiedo scusa a Matt Damon, non avevamo più tempo a disposizione'. Una frase autoironica che piacque ai produttori e che generò poi la prima ospitata di Matt Damon nello show, inscenando per la prima volta un finto conflitto tra i due, che si è protratto anche nell'ultima Notte degli Oscar.