Matrix: Zak Penn torna a parlare del nuovo progetto

Lo scorso marzo è stato annunciato un nuovo possibile film nella saga di Matrix , con la sceneggiatura di. Da allora, però, il silenzio 'stampa' riguardo il progetto.

Durante il New York Comic-Con, però, è stato chiesto a Keanu Reeves di dire la sua sul nuovo film e questo, ovviamente, ha scatenato di nuovo polemiche su polemiche (tra i fan più accaniti della trilogia). Zak Penn è cosi dovuto ricorrere ai ripari e, dall'alto del suo Twitter, chiarire nuovamente la situazione.

"Si, sto scrivendo qualcosa su Matrix. Non è un reboot, non è un sequel. Guardate Animatrix, leggete i fumetti per vedere cosa hanno fatto le Wachowski. Una sceneggiatura in fase di scrittura non è un film. Non c'è un cast, non c'è un regista, non possiamo discutere ancora dello stile. Ancora non c'è nulla da vedere, ragazzi" spiega Penn "Non c'è bisogno di chiedere ad attori o a chiunque altro di parlarne, perché non c'è ancora nulla. Non è un reboot, non è un remake, non ci sono recasting previsti. E non è questo il momento nel processo in cui vengono prese queste decisioni.".