Matrix: Zak Penn chiarisce che non sarà un reboot

Qualche giorno fa, vi abbiamo riportato che la Warner Bros. Pictures sta preparando un reboot della saga di, affidando la sceneggiatura a. La notizia non è stata accolta nel migliore dei modi e Penn si è trovato costretto a chiarire la situazione.

In una serie di tweet, Penn ha chiarito questa notizia di un presunto remake/reboot di Matrix.

"Tutto quel che posso dirvi al momento è che nessuno potrebbe o dovrebbe reboottare Matrix. Le persone che conoscono Animatrix o i fumetti capiranno. Non posso ancora commentare liberamente, ma le parole 'remake' e 'reboot' sono trapelate da una notizia. Smettiamola di rispondere a news imprecise" afferma Penn su Twitter "Se dovessi fare un recasting di Keanu Reeves, ingaggerei Keanu Reeves. Perché non ridistribuire nelle sale il Matrix originale? Non si può reboottare, non si può fare meglio".

"Voglio vedere ancora più storie ambientate nell'universo di Matrix? Si. Perché è un'idea brillante che genera storie grandiose" continua lo sceneggiatore "Guardate cosa stanno facendo con gli X-Men. Tra Logan, Legion e Deadpool, c'è qualcuno che vuole che si fermino? Non io".