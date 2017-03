Matrix: la Warner Bros. Pictures prepara il remake

Se dopostate attendendo un quarto capitolo di Matrix, di cui si è rumoreggiato a lungo in questi anni, ci spiace deludervi: non arriverà. O quantomeno quel che arriverà non sarà un sequel.

Il The Hollywood Reporter svela che la Warner Bros. Pictures ha iniziato a sviluppare un remake di Matrix, pellicola cult dei fratelli (ora, sorelle) Wachowski che ha generato anche due sequel, sottotitolati 'Reloaded' e 'Revolutions'.

Secondo le varie fonti, la Warner avrebbe ingaggiato Zak Penn per scrivere un trattamento e potenziale script di questo nuovo progetto; a quanto pare lo studio sembrerebbe interessato ad avere Michael B. Jordan in uno dei ruoli principali, ma è tutt'altro che confermato al momento.

Non è chiara nemmeno, ad ora, la posizione del produttore Joel Silver e delle Wachowski in questo nuovo progetto.

Vi terremo aggiornati.