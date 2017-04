Masters of the Universe: McG non dirigerà più il film e altre novità!

Il film live-action suiha subito una serie di cambiamenti dopo che recentemente è stata spostata la sua data di uscita, ma ora emergono ulteriori dettagli sul possibile casting, il motivo per il qualenon dirigerà più la pellicola e infine chi si occuperà di scrivere la nuova bozza della sceneggiatura.

Masters of the Universe dovrebbe uscire nei cinema a Natale 2019, ma il film si trova ora senza un regista. McG (Charlie's Angels) era a bordo del progetto fin dal suo inizio nel 2016, ma la Sony Pictures, che detiene il controllo effettivo della pellicola, sta ora incontrando altri registi, in quanto sembra voler cercare di portare il progetto verso una nuova direzione.

Questo cambiamento si svolgerà su tutti i fronti, in quanto è stato ingaggiato un nuovo sceneggiatore: David S. Goyer (Man of Steel), che dovrebbe star lavorando ora anche alla sceneggiatura del nuovo film sulle Green Lantern Corps, con la possibilità di dirigerne anche la pellicola, ma, a quanto pare, avrà chiaramente trovato il tempo di lavorare anche su questo progetto.

La presenza di Goyer segna un cambiamento piuttosto netto col progetto precedente in mano a McG, ma sembrerebbe che le cose siano diventate ancora più interessanti. A quanto pare infatti, molti attori, tra cui nomi di prima scelta, starebbero competendo per ruoli chiave nel film dei Master of the Universe, un segno che potrebbe essere già stata impostata un’idea accattivante di base, e che il target potrebbe non essere rappresentato solo da un pubblico adolescente.