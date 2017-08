Mary, Queen of Scots: Saoirse Ronan nella prima foto ufficiale

Mentre non vediamo l’ora di vederla in giro per i vari festival autunnali conè impegnata sul set di, di cui possiamo vedere oggi la prima immagine ufficiale.

Il film, diretto da Josie Rourke e scritto dall’autore di House of Cards, Beau Willimon, vedrà la Ronan nella parte principale, con Margot Robbie nei panni della Regina Elisabetta I. Il biopic esplorerà la turbolenta vita della carismatica Mary Stuart. Divenuta Regina di Francia a 16 anni e rimasta vedova a 18, Mary dovrà affrontare la pressione sulle sue prossime nozze. Disattendendo tutti, tornerà nella natia Scozia per reclamare quel regno che le spetta di diritto. Tuttavia, Scozia e Inghilterra appartengono in quel momento a Elisabetta I. Fra tradimenti, ribellioni e cospirazioni, si decideranno le sorti dei due regni, destinati a cambiare le sorti della storia.

La pellicola, essendo ancora in produzione, non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma è probabile un suo arrivo per la fine del 2018, magari a Toronto. Sarà distribuita da Focus Features.