Mary Queen of Scots: Margot Robbie irriconoscibile nella prima foto dal set

Sono in corso in queste settimane le riprese di Mary Queen of Scots , pellicola che racconterà la storia di Maria Stuarda, il cui volto sarà quello dell'attrice irlandese. Il film affronterà in particolare il rapporto tra la regina e la cugina Elisabetta I, interpretata dalla star di The Wolf of Wall Street,

Nei primi scatti dal set si può notare l'incredibile cambiamento dell'aspetto di Margot Robbie proprio per il ruolo in Mary Queen of Scots diretto da Josie Rourke, adattamento del libro di John Guy dal titolo The True Life of Mary Stuart.

Incoronata come regina di Scozia alla età di un anno, Maria sposò il re di Francia nel 1559 e in seguito suo cugino, Lord Darnely. Tale unione finì tragicamente, con l'uccisione dell'uomo e Maria in seguito sposò il Conte di Bothwell, sospettato di aver architettato la morte di Lord Darnely e quindi incarcerato insieme alla moglie a Loch Leven. Costretta ad abdicare, Maria cedette il trono al figlio e cercò rifugio da Elisabetta I, la quale la condannò all'esilio e poi a morte, accusandola di aver complottato contro di lei.