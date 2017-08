Mary, Queen of Scots: Ismael Cruz nel cast del film con Margot Robbie

Procedono le riprese di, e mentre ieri vi abbiamo mostrato una nuova foto dal set con un'irriconoscibile Margot Robbie nei panni di Elisabetta I, ecco che oggi èad annunciare chesi è ufficialmente unito al cast del film diretto da

Adattamento del libro The True Life of Mary Stuart scritto da John Guy, Il dramma racconterà la vita di Maria Stuarda, interpretata da Saoirse Ronan e affronterà il difficile rapporto tra la regina e la cugina Elisabetta I. La sceneggiatura del film è firmata inoltre da Beau Willimon, creatore della premiata House of Cards di Netflix. Cruz interpreterà Rizzio, confidente di Maria Stuarda.



Mary, Queen of Scots vedrà nel cast anche David Tennant e Guy Pierce, per un'uscita prevista nelle sale nel corso del 2018, a data da destinarsi.