Mary Queen of Scots: iniziate le riprese del film con Margot Robbie!

Sono iniziate le riprese di Mary, Queen of Scots , il nuovo film che vede protagoniste. Il film è diretto da Josie Rourke.

La Focus Features e la Working Title hanno annunciato che è stato dato il via alle riprese del loro nuovo drama a tema storico, Mary, Queen of Scots. Nel cast: Saoirse Ronan (Brooklyn) nei panni di Maria di Scozia, Margot Robbie (Suicide Squad) nei panni della Regina Elisabetta I, Jack Lowden (Dunkirk) nei panni di Lord Darnley e Joe Alwyn nei panni di Robert Dudley.

Incoronata Regina di Scozia a meno di un anno di età, la leader del Sedicesimo Secolo fu, più in là negli anni, costretta ad abdicare e, poco dopo ne venne decretata la condanna a morte e l'esecuzione a causa del suo coinvolgimento nel tentato omicidio di sua cugina, la Regina Elisabetta I, la cui storia è stata raccontata al cinema in Elizabeth e Elizabeth: The Golden Age. In quelle pellicole, il ruolo di Maria venne affidato a Samantha Morton.

La Working Title produce attraverso Tim Bevan, Eric Fellner e Liza Chasin.