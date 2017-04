Mary Poppins Returns: diffusi online nuovi scatti dal set

Sono state diffuse online alcune nuove foto dal set del sequel della, con protagonista. Le foto sono state scattate di fronte aldi Londra. Potete trovare il set fotografico nella galleria in calce alla notizia, subito dopo il salto!

Il cast di Mary Poppins Returns comprende anche il vincitore di un Emmy, Grammy e Tony Award Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Moana), Ben Whishaw (SPECTRE), Emily Mortimer (Hugo) e Julie Walters (Harry Potter), con la partecipazione di Colin Firth (Il Discorso del Re) e Meryl Streep (Florence Foster Jenkins). Inoltre, Dick Van Dyke interpreterà Mr. Dawes Jr., e Angela Lansbury interpreterà la Signora Balloon, un personaggio originale dei libri per bambini di PL Travers.

Diretto e prodotto dal candidato all'Oscar Rob Marshall (Into the Woods, Chicago), Mary Poppins Returns introdurrà anche tre nuovi figli di Banks, interpretati da Pixie Davies (La Casa per bambini speciali di Miss Peregrine), Nathanael Saleh (Game of Thrones) e l'esordiente Joel Dawson.

Ambientato nel 1930 a Londra durante la depressione (l’ambientazione temporale dei romanzi originali), Mary Poppins Returns è tratto dagli altri ben sette libri scritti da PL Travers. Nella storia, Michael (Whishaw) e Jane (Mortimer) sono ora cresciuti, con Michael, i suoi tre figli e la loro governante Ellen (Walters), e vivono a Cherry Tree Lane. Dopo che Michael subisce una perdita personale, l’enigmatica tata Mary Poppins (Emily Blunt) rientrerà nella vita della famiglia Banks, e, insieme con l’ottimista Jack (Lin-Manuel Miranda), userà le sue abilità magiche per aiutare a far riscoprire alla famiglia la gioia e la meraviglia che manca nella loro vita. Mary Poppins introdurrà i bambini a un nuovo assortimento di personaggi colorati e stravaganti, tra cui l’eccentrica cugina, Topsy (Meryl Streep).

Mary Poppins Returns uscirà nelle sale cinematografiche il 25 dicembre 2018.