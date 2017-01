Marvel: Vin Diesel parla di Groot vs. Hulk e uno spin-off sul suo personaggio

Durante delle nuove interviste con MTV, l'attoreè tornato a parlare del personaggio di Groot, a cui dà vita nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios e che apparirà quest'anno in

Parlando di un possibile spin-off su Groot, Diesel spiega: "E' qualcosa di cui James Gunn ha parlato, e qualcosa che amerei fare. Sarebbe interessante. Penso sia inevitabile, sapete, perché è un personaggio cosi enigmatico. Era già uno dei personaggi più unici dell'Universo Marvel ma credo che quello che abbia fatto la Marvel, e in primis James Gunn, ha superato le aspettative di tutti. C'è ancora molto da imparare su di lui, mi piacerebbe personalmente scoprire di più su di lui e penso anche il mondo lo vorrebbe.".

Ma Diesel non vede l'ora di assistere ad un Hulk vs. Groot in Avengers: Infinity War: "Devo parlare con i Russo e vedere come accadrà. So che nel corso di questi film, Hulk e Groot dovranno incontrarsi. Penso proprio ci sarà quel momento che tutti stiamo aspettando".