Marvel ufficializza le riprese di Pantera Nera, confermato Andy Serkis

I Marvel Studios hanno ufficializzato l'inizio delle riprese di, prossimo adattamento cinematografico dello studio, con un comunicato stampa che rivela tutto il cast e la sinossi della pellicola.

Di seguito il comunicato stampa:

"Marvel Studios annuncia quest'oggi che sono iniziate le riprese di “Pantera Nera” interpretato da Chadwick Boseman (“Captain America: Civil War”, “Get on Up”), Michael B. Jordan (“Creed”, “Fruitvale Station”), la vincitrice dell'Oscar® Lupita Nyong’o (“Star Wars: Il Risveglio della Forza”, “12 anni schiavo”), Danai Gurira (“The Walking Dead”, “All Eyez on Me”), Martin Freeman (la trilogia de “Lo Hobbit”, “Sherlock”), Daniel Kaluuya (“Get Out”, “Sicario”), con la nominata all'Oscar® Angela Bassett (“American Horror Story”, “London Has Fallen”), con il vincitore dell'Oscar® Forest Whitaker (“Rogue One: A Star Wars Story”, Lee Daniels’ “The Butler”) ed Andy Serkis (“Avengers: Age of Ultron”, “Star Wars: Il Risveglio della Forza”).

Il cast include, inoltre, Letitia Wright (“Urban Hymn", “Glasgow Girls”), Winston Duke (“Person of Interest", “Modern Family”), Florence Kasumba (“Captain America: Civil War”, “Emerald City”), Sterling K. Brown (“Whiskey Tango Foxtrot”, “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”) e John Kani (“Captain America: Civil War”, “Coriolanus”).

Ryan Coogler (“Creed”, “Fruitvale Station”) dirige “Pantera Nera” dei Marvel Studios da una sceneggiatura che ha co-scritto insieme a Joe Robert Cole (“The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”). Il film, che uscirà nei cinema statunitensi il 16 febbraio 2018, sarà girato ad Atlanta ed in Sud Corea.

“Pantera Nera” segue T’Challa che, dopo gli eventi di “Captain America: Civil War”, ritorna a casa nell'isolata e tecnologicamente avanzata nazione Africana del Wakanda per prendere il posto del Re. Tuttavia, quando un vecchio nemico fa ritorno, il coraggio di T’Challa come Re e Pantera Nera viene messo alla prova quando viene trascinato in un conflitto che mette in pericolo il destino di Wakanda e del mondo intero.

“Pantera Nera” dei Marvel Studios è prodotto da Kevin Feige con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nate Moore, Jeffrey Chernov e Stan Lee come produttori esecutivi.

Il team creativo include numerosi collaboratori storici di Cooglere: il direttore della fotografia Rachel Morrison, A.S.C. (“Dope”, “Fruitvale Station”), la scenografa Hannah Beachler (“Creed”, “Fruitvale Station”), i montatori Claudia Castello (“Creed”, “Fruitvale Station”) e Michael P. Shawver (“Creed”, “Fruitvale Station”); insieme al costumista Ruth E. Carter (“Selma”, Lee Daniels’ “The Butler”), il supervisore agli effetti visivi Geoffrey Baumann (“Doctor Strange”, “Avengers: Age of Ultron”), il premio Oscar® make-up designer Joel Harlow (“Star Trek Beyond”, “Black Mass”) ed il sette volte nominato agli Oscar® supervisore agli effetti visivi Dan Sudick (“Captain America: Civil War”, “Marvel’s The Avengers”).

Basato sul personaggio dei fumetti Marvel apparso per la prima volta in “Fantastic Four Vol. 1” n°52, pubblicato nel 1966, “Pantera Nera” si aggiunge ai film in arrivo dei Marvel Studios inclusi nella Fase Tre che ha lo scopo di introdurre il pubblico a nuovi eroi e continuare le avventure dei personaggi preferiti dei fan nel corso di quattro anni e nove pellicole."