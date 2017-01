Marvel Studios: Vincent D'Onofrio non pensa che Kingpin apparirà nei film

E' innegabile che, tra i tanti villain che popolano le produzioni Marvel (cinematografiche e televisive) il Wilson Fisk a.k.a. Kingpin disia uno dei migliori e amati dai fan della Casa delle Idee.

Per ora il personaggio è apparso nelle due stagioni di Daredevil e, al momento, dove e quando ri-apparirà è un mistero. Una cosa sembra certa, però: non nei film.

Come spiega lo stesso Vincent D'Onofrio in un'intervista a Digital Spy, le chance di vederlo apparire in qualche pellicola sono pochissime, sempre per il momento: "Mi piacerebbe apparire in qualche loro pellicola, ma come è già stato detto non accadrà. O, almeno, non per i prossimi anni. Credo che sia stato Kevin Feige [presidente dei Marvel Studios, nb.] a spiegarlo al meglio, ed ha veramente senso: l'universo cinematografico è stracolmo di personaggi".

"E' già difficilissimo per loro" continua la star "Se continuano ad infilarci tutti questi grossi personaggi poi devi fare un grande lavoro di scrittura, altrimenti non funzionerà. Già stanno cercando di capire come individualizzare il tutto di più e, allo stesso tempo, continuare con gli Avengers. Ha senso non buttarci dentro anche i personaggi televisivi, sono tantissimi".