Marvel Studios: Theodore Melfi aperto alla regia di un prossimo film

Come sappiamo, Melfi non ha ottenuto l'incarico, poi affidato a Jon Watts, ma questo non lo ha scoraggiato sulla possibilità di lavorare con la Marvel nei prossimi anni a qualche altro progetto. Il regista de Il Diritto di contare ha dichiarato di essere aperto alla regia di una pellicola Marvel e... di averne discusso proprio con lo studio: "Spero di dirigerne uno. Ne ho parlato con loro sin dai tempi di Spider-Man: Homecoming. Marvel è una compagnia grandiosa, fanno un gran bel lavoro e dei film d'azione che sono veramente fantastici. Quindi sì, vorrei dirigerne uno ma solo quando avrò trovato il personaggio giusto nel quale posso trovare un po' di umanità".

Quale progetto vorreste vedere in mano a Melfi?