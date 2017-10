Marvel Studios: Tessa Thompson vuole un film con tutte supereroine!

La Star di Thor: Ragnarok - tra meno di due settimane in sala -, vorrebbe che i Marvel Studios realizzassero un film con protagoniste tutte eroine donne. E dunque con

Un team formato da super femmine, insomma! E non solo dovrebbe esserci lei nei panni di Valchiria, ma anche tutte le altre supereroine Marvel viste finora nell'MCU. Del resto sono personaggi amatissimi e non hanno, per adesso ancora avuto l'importanza che meritano. Facendo un esempio banalissimo, Natasha Romanova, aka Vedova Nera, la si vede in giro dal 2010 e i fan stanno chiamando da quel momento a gran voce un solo movie che invece non si è mai visto su di lei.

Certo è apparsa in innumerevoli pellicole, la Black Widow di Scarlett Johansson è un punto cardine dell'MCU di Kevin Faige ma resta il fatto che il primo film dedicato ad una leading woman non sarà su di lei, ma su Captain Marvel (Brie Larson).

E quindi non sarebbe una cattiva idea proporre una pellicola che abbia per protagoniste le ragazze Marvel: un team up con Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Romanoff, Valchiria, Lady Sif, le agenti SHIELD magari e, perché no? Anche le protagoniste degli show televisivi! Jessica Jones, Quake, Jojo, l'Agente May... Ci pensate? Sarebbe assolutamente una pellicola badass! Per non contare le eroine che non ho menzionato.

la Tomphson non si è limitata però ad esprimere un'idea: è proprio andata dal presidente Feige con altre attrici delle varie pellicole e l'ha raccontato alla conferenza stampa di Thor: Ragnarok. La risposta del presidente è stata questa:

"C'è un fattore intimidatorio quando ti ritrovi circondato da un gruppo di ragazze con i superpoteri che stanno lì ferme, ad aspettare una tua risposta...!"

Tuttavia, essendo lui ancora vivo, probabilmente non avrà dato loro una risposta poco soddisfacente, magari c'è speranza.

E voi vorreste un film tutto incentrato sulle ragazze Marvel Universe?

Ditecelo nei commenti!

Thor: Ragnarok è la prossima pellicola MCU in cui vedremo Valchiria, ed esce in Italia il prossimo 25 ottobre.