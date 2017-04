Marvel Studios: Stan Lee in posa con Karen Gillan tra un cameo ed un altro

Il leggendario autore, creatore di numerosissimi personaggi dell'Universo Marvel, è il protagonista di una foto insieme all'attricecon il make-up di Nebula, presumibilmente sul set di

Potete ammirare il sorridente Stan Lee e la Gillan qui sotto. Lee è famoso per girare dei camei all'interno delle varie pellicole della Marvel ed il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che Lee ha già girato ben quattro camei: "Recentemente Stan Lee è volato ad Atlanta per girare quattro camei nell'arco di un giorno per dei nostri progetti in arrivo, uno di questi è probabilmente il migliore che abbia mai girato. Ha alzato l'asticella per Stan".

Avengers: Infinity War arriverà nei cinema a maggio 2018.