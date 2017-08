Marvel Studios: Neill Blomkamp aperto all'idea di fare un film su Iron Man

è uno dei registi più talentuosi sulla piazza degli ultimi anni. Dopo l'incredibile esordio con, però, il regista ha 'smarrito la strada' e non è riuscito più a sfornare un film acclamato sia da pubblico che da critica.

Sia Elysium che il suo Humandroid - Chappie hanno fallito le attese dei fan. Nonostante ciò, l'annuncio che lo voleva al lavoro su una pellicola del franchise di Alien, ha riacceso la speranza... speranza 'morta' quando lo stesso regista ha annunciato che il progetto era stato accantonato dalla Fox in favore dei sequel di Alien: Covenant di Ridley Scott.

In questi giorni, Blomkamp sta realizzando una serie di corti sci-fi pubblicati gratuitamente sul web, ma gli amanti del cinema lo vogliono di nuovo sul grande schermo. Perché non un film Marvel Studios? Cosi qualche fan ha chiesto direttamente al regista su Twitter quale personaggio Marvel vorrebbe dirigere sullo schermo e la sua risposta non è tardata ad arrivare: "Ipoteticamente... Iron Man. Adoro il personaggio".

A voi piacerebbe l'idea di vedere il regista di District 9 all'opera su un film di Iron Man?