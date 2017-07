Marvel Studios: Mark Ruffalo stuzzica i fan sul Comic-Con e Thor: Ragnarok

Il San Diego Comic-Con è alle porte, ed i fan di tutto il mondo non vedono l'ora di scoprire di più sui loro film e serial preferiti. Tra i panel più attesi di quest'anno c'è quello dei Marvel Studios, che durerà 90 minuti.

Quel che 'vedremo' (trailer? Annunci?) è top-secret, ma Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk) sa come stuzzicare i suoi fan ed ha dichiarato su Twitter: "Marvel Fans... ho appena visto una preview di quello che la Marvel mostrerà al Comic-Con. Resterete a bocca aperta! La cosa migliore che io abbia mai visto".

Ma non solo, Ruffalo ha ammesso di aver visto anche un secondo trailer di Thor: Ragnarok che, a questo punto, con molta probabilità, verrà diffuso proprio per il Comic-Con: "Ho visto oggi il nuovo trailer di Thor 3! Straordinario! Indovinate chi vincerebbe in un combattimento tra Hulk e Thor? Sembra ci sia un po' di confusione. Vedrete".