Marvel Studios: l'attrice Raja Ilya apparirà in uno dei prossimi film

Durante il tour promozionale di, l’attriceha dichiarato che parteciperà ad uno dei film deile cui riprese inizieranno alla fine di quest’anno.

«Per circa sei mesi mi allenerò con il maestro Yayan Ruhian (un attore indonesiano che ha partecipato a The Raid e Star Wars: Il Risveglio della Forza) prima di volare verso Hollywood. Prenderò parte alle riprese di un film Marvel, che inizieranno alla fine dell’anno».

Queste dichiarazioni non ci danno molti indizi. Di sicuro, l’attrice non sarà una semplice comparsa, visto l’allenamento a cui sarà sottoposta. Potrebbe trattarsi di Captain Marvel, la cui produzione inizierà alla fine di quest’anno o all’inizio dell’anno prossimo, come riportato dai primi rumor, in cui oltre a Brie Larson nel ruolo della protagonista Carol Danvers potrebbe tornare anche Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury.

