Marvel Studios: Kevin Feige sul futuro di Howard il Papero

La Marvel ha a disposizione tantissimi personaggi, tra eroi, comprimari e villain. Alcuni, però, sono bizzarri o, nel corso del tempo, hanno assunto uno status di "cult" inimmaginabile. E' il caso, ad esempio, di

Dopo il film flop degli anni '80, il personaggio dei fumetti della Marvel è apparso in un breve ma divertente cameo alla fine dei titoli di coda di Guardiani della Galassia. Inutile dire (spoiler!) che Howard il Papero appare in un altro fugace ma divertente cameo anche in Guardiani della Galassia vol.2. Ma quale sarà il suo futuro all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel Studios? Lo rivedremo ancora?

Risponde Kevin Feige, il presidente dello studio: "La cosa più divertente di Howard è che appare dove meno te lo aspetti. Quindi chissà dove apparirà la prossima volta!".

Al via le speculazioni!