Marvel Studios: Kevin Feige sui prossimi film e gli easter egg

In occasione dell'uscita di Thor: Ragnarok , il presidente dei, è tornato a parlare delle prossime pellicole dello studio.

"Tutti i nostri prossimi film sono stati sviluppati per essere differenti, tutti unici" spiega il presidente "Ragnarok, Black Panther, ovviamente Infinity War ma anche Ant-Man and the Wasp, la cui produzione sta per terminare in questi giorni. Tutti questi quattro film sono speciali e differenti tra loro, non vedo l'ora che il pubblico li veda. Fortunatamente vedranno Ragnarok presto".

Feige ha anche parlato degli easter egg presenti nelle varie pellicole: "Facciamo questi film perché il pubblico possa apprezzarli sul grande schermo una volta, ma per chi vuole rivederli un paio di volte, ci sono delle sorprese. Mettiamo quelli che chiamiate easter egg. Ce ne sono tanti. Sono dei collegamenti tra i vari film, ce ne sono alcuni che si collegano a film di dieci anni fa addirittura".