Marvel Studios: Kevin Feige spiega la nascita delle scene post-credits

Le scene nei post-credits nei film dellasono un appuntamento regolare ormai da qualche anno, iniziate con la sequenza in cui Nick Fury annuncia il progetto degli Avengers e proseguite negli anni, non limitandosi a una sola scena ma addirittura aumentando a seconda del film.ha spiegato recentemente com'è nata l'idea.

Feige, che recentemente ha parlato del possibile crossover tra cinema e tv, ha spiegato come queste dinamiche gli siano sempre piaciute:"Come in Ferris Bueller o in Masters of the Universe. Non volevo che finisse l'esperienza, sono un nerd di film. Che il film fosse brutto o meno non importava. Volevo che l'esperienza al cinema continuasse. E mi piaceva rimanere seduto a vedere le scene post-credits. Quando ho cominciato a fare film pensavo che mi sarebbe piaciuto. Mettendo la scena di Nick Fury all'interno del film il pubblico si sarebbe distratto. Quindi ho pensato di metterla alla fine del film, per le persone come me che rimangono a vedere anche i titoli di coda."