Marvel Studios: Kevin Feige su un possibile film con la Thor donna

Ieri pomeriggio vi abbiamo riportato le parole dell'attore Karl Urban - Skurge in- il quale affermava che i tempi sono ormai maturi per vedere una Thor donna al cinema.

Tale dichiarazione è stata rigirata al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, il quale ha parlato della possibilità di vedere un film totalmente incentrato sulla Thor donna (con l'alter ego di Jane Foster?) al cinema.

"Guardiamo sempre ai fumetti per trovare qualche idea" spiega Feige "A volte si parla di storyline ben precise come Civil War, a volte degli estratti o personaggi come in Planet Hulk. Quindi tutto ciò che è accaduto nei fumetti, cosi come la Thor donna, diventa un'idea potenziale o, comunque, delle idee da cui possono nascere i prossimi film".