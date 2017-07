Marvel Studios: Kevin Feige parla del possibile recasting di Iron Man

Con l'arrivo di(a maggio 2018) e di(a maggio 2019), sembra sempre più vicina l'idea di vedere alcuni dei supereroi più amati della Marvel 'sparire' dal grande schermo.

Infatti, molti contratti che legano gli attori ai vari ruoli stanno per terminare, in primis quello di Robert Downey Jr. alias Tony Stark/Iron Man.

Parlando della possibilità di un recasting, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, afferma: "Fortunatamente, abbiamo sette film di cui occuparci al momento e non dovrò preoccuparmi di quest'altra situazione cosi presto. Ma penso che Iron Man, come Spider-Man, Batman, Superman o James Bond... esistono da prima di noi ed esisteranno quando molti di noi non ci saranno più. Quindi sarà inevitabile ad un certo punto, ma non dovrò preoccuparmene per un po'".