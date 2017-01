Marvel Studios: Jeremy Renner aperto ad un film su Occhio di falco e Vedova Nera

Dopo, c'è odore di team-up quasi in ogni prossimo film dei Marvel Studios in uscita. Quindi è chiaro che in molti vorrebbero vedere anche uno con protagonisti Occhio di falco e la Vedova Nera.

Jeremy Renner, volto di Clint Barton/Occhio di falco nell'Universo Cinematografico targato Marvel Studios, intervistato a riguardo, ha detto che questa pellicola avrebbe un senso ma che difficilmente verrà realizzata: "Ho sempre pensato che avrebbe avuto un senso realizzare un film su di loro, perché sono simili. Non hanno poteri, sono addestratissimi e condividono un passato. Ma non credo ci siano delle discussioni a riguardo. Mi piacerebbe farlo, comunque".

In passato si è anche ipotizzata una serie (magari su Netflix) su Occhio di falco, il che potrebbe essere un buon compromesso (Vedova Nera potrebbe apparire in qualche episodio, cachet di Scarlett Johansson permettendo).

Tuttavia rivedremo i due nel prossimo Avengers: Infinity War, in uscita nel 2018, che sarà girato ad Atlanta rispetto a Londra "perché nessuno di noi, ormai grandi amici, vuole allontanarsi cosi tanto dalle proprie famiglie".