Marvel Studios: Jeremy Latcham lascia lo studio per la Fox

stanno per perdere un componente. The Wrap conferma che, produttore esecutivo/produttore associato delle pellicole della Marvel, lascerà lo studio per "entrare" nella Twentieth Century Fox.

A quanto pare, Latcham lascerà la Marvel per realizzare "dei film originali con una sua nuova casa di produzione che sarà legata direttamente alla Fox". Con il curriculum vitae del produttore, che ha lavorato ai più grossi blockbuster dei Marvel Studios, è facile pensare che, con la sua nuova casa di produzione, lavorerà anche per la Fox a film con budget elevati.

Il lavoro di Latcham alla Marvel dovrebbe concludersi, dunque, con Avengers 4 ed il sequel di Spider-Man: Homecoming; la Marvel sta già cercando una nuova figura che rimpiazzerà Latcham all'interno dello studio.

Chissà se Latcham aiuterà la Fox a produrre nuovi film legati ai personaggi Marvel di cui detiene i diritti...