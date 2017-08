Marvel Studios: James Gunn sul tono dei prossimi film cosmici

Come ormai saprete, il regista e sceneggiatore(Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia vol.2) sta sviluppando insieme aii prossimi film dello studio con protagonisti gli eroi cosmici della casa editrice.

Visto che queste pellicole sono già in fase di sviluppo attivo, Collider ha chiesto a James Gunn se tali pellicole emuleranno il tono scanzonato dei suoi Guardiani della Galassia oppure avranno un tono tutto loro e differente.

"No, non credo avranno lo stesso tono di un Guardiani della Galassia" conferma Gunn "Spero che ogni film del Marvel Cinematic Universe abbia un tono differente ed una visione unica. Un film di James Gunn deve essere differente da un film di Taika Waititi, come sarà differente da uno diretto da Ryan Coogler ed uno firmato da Peyton Reed. Ognuna di queste pellicola deve essere parte di un genere a parte, come i fumetti Marvel che leggevo da ragazzino: ogni sceneggiatore ed ogni disegnatore portava un tono differente ad ognuno di questi personaggi".