Marvel Studios: Gwyneth Paltrow ha ancora un altro film in contratto

Quando parliamo di film, con i suoi complicatissimi contratti che legano le star alle varie pellicole, è difficile conoscere ogni dettaglio e sapere quando, effettivamente, uno di questi 'termina'.

Ad esempio, pensavamo che il contratto di Gwyneth Paltrow, interprete di Virginia 'Pepper' Potts nella saga di Iron Man, fosse terminato con il terzo capitolo diretto da Shane Black nel 2013. Questo perché il personaggio era stato incluso, almeno inizialmente, nello script del recente Captain America: Civil War; dai report trapelati in rete sembrava che l'esclusione del personaggio fosse dovuta alla fine del contratto della Paltrow e della Marvel non disposta a ri-contrattare con l'attrice per un altro film.

Sembra che non sia cosi. In un'intervista con ET, la Paltrow ha confermato di avere un altro film in contratto: "Si, ho un altro film Marvel da contratto. Ma non ricordo se sia uno degli Avengers o uno su Captain America, non ricordo".

E' probabile, dunque, che la Marvel abbia 'tagliato' il personaggio da Civil War per averlo nel prossimo Avengers: Infinity War. Vi terremo aggiornati.