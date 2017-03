Marvel Studios: Gina Rodriguez vorrebbe interpretare America Chavez

Ed eccoci tornati ad una delle rubriche più amate di Everyeye.it: "attori e attrici che si autocandidano per ruoli in improbabili/futuri cinefumetti". Oggi è la volta di, star del serial

Intervistata a riguardo da Geeks of Color, l'attrice ha dichiarato di non vedere l'ora che la Marvel introduca qualche altro personaggio latinoamericano (oltre a Slingshot, apparsa in Agents of S.H.I.E.L.D., per intenderci).

Il sito resta 'sorpreso' quando l'attrice sembra aver le idee chiare sul personaggio: America Chavez. La Rodriguez afferma di essere una fan del personaggio e persino di aver letto la run a fumetti di Gabby Rivera; l'attrice conferma di essere interessata e di volerne parlare con la Marvel.