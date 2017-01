Marvel Studios: Frank Grillo pensa di 'aver finito' con Crossbones

Nonostante quello che accade al personaggio in, sappiamo che nulla è escluso quando si parla di cinecomics, anche possibili ritorni dall'oltretomba e sorprese inaspettate anche per i fan più accaniti dei fumetti originali.

Però, parlando di un suo possibile ritorno nell'Universo Cinematografico Marvel Studios (nei panni di Crossbones) e nella saga di The Purge (La Notte del giudizio), l'attore Frank Grillo sembra sicuro che non avverrà facilmente: "Se DeMonaco sarà ancora coinvolto e verrà fuori con una bella idea, allora farò un altro The Purge. Altrimenti, penso di aver chiuso qui. Stessa cosa con Captain America. Non c'è un futuro a meno che tu non sia Captain America o Iron Man. Me ne hanno parlato ma gli ho detto 'sapete cosa? Probabilmente non lo farò'. Sono grato per esser stato parte di una cosa cosi grossa".

Insomma, sembra che la Marvel abbia l'intenzione di riportare 'in vita' Crossbones ma che Grillo non sia cosi eccitato all'idea. Almeno per il momento.