Marvel Studios: Frank Grillo chiarisce le dichiarazioni su Crossbones

Dopo l'introduzione di Brock Rumlow in, il personaggio è apparso nuovamente incon il nickname di. Peccato che il villain venga fatto 'esplodere' da Scarlet Witch nei primi minuti del film, con buona dose di delusione da parte dei fan più accaniti dei fumetti.

Delle dichiarazioni del suo interprete, Frank Grillo, però, lasciavano spazio ad un potenziale ritorno del personaggio in dei progetti futuri della Marvel.

Tante speculazioni, tanti rumor ed ora Grillo è tornato a parlare del 'caso' al giornale Metro.us: "Guardate, la Marvel è straordinaria. Ho un contratto a lungo termine con loro e stiamo parlando di un film sui supereroi, quindi chissà... io non ne ho idea. Ho detto qualcosa qualche settimana fa ed i fan hanno subito pensato che Crossbones sarebbe tornato. No, è ridicolo. Ma vedremo quel che accadrà... non sto aspettando lo squillo del telefono, ecco".