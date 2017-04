Marvel Studios: Feige sulla Fase 4 e il titolo di Avengers 4

Grazie all'uscita disi parla spesso dei filmin questi giorni. In una nuova intervista, il presidente della Casa delle Idee,, ha parlato del futuro.

"Abbiamo un'idea di come sarà l'Universo Cinematografico Marvel dopo Infinity War, e sarà veramente, ma veramente differente" conferma il presidente "Siamo stati molto fortunati che i contratti in scadenza non hanno creato troppi problemi. Avevamo alcuni attori sotto contratto per determinate pellicole, poi abbiamo avuto nuove idee, come Civil War, e siamo stati fortunatissimi a stipulare nuovi contratti. Ovviamente, in Infinity War si respira una sorta di aria di conclusione e, quando uscirà Avengers 4, saremo a quota 22 film. Quel che accadrà dopo sarà veramente differente. Non so se sarà una Fase 4, potrebbe essere qualcosa di nuovo".

E riguardo il titolo di Avengers 4, Feige spiega che tenterà di tenerlo top-secret "fin quando potrà".