Marvel Studios: ecco lo special sulla Fase Tre!

Direttamente dall'edizione home video diarriva in rete - e non sappiamo per quanto resterà online -, la featurette incentrata sulla Fase Tre dell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

La featurette ci porta dietro le quinte dei prossimi film di punta dello studio (escluso Spider-Man: Homecoming, che è una co-produzione con la Sony). Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ci parla di Guardiani della Galassia vol.2 di James Gunn e di Thor: Ragnarok di Taika Waititi, in arrivo entrambi quest'anno.

Dopodiché ampio spazio per il film stand-alone dedicato al personaggio di Pantera Nera, interpretato nuovamente da Chadwick Boseman, per la regia di Ryan Coogler, e poi ad Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, attesissimo cinecomic in arrivo a maggio 2018.

Trovate il filmato qui sotto.