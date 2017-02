Marvel Studios: Donnie Yen si candida come Namor

Ed eccovi tornati in una delle rubriche più amate di Everyeye: attori o attrici che si candidano per ruoli in cinefumetti futuri. Basta che si menzioni un progetto in rete, che subito arriva qualcuno a candidarsi.

Oggi parliamo del fantomatico (ma per ora solo rumoreggiato) progetto legato a Namor. Non è chiaro se si tratterà di un film o un serial, ma ecco già spuntare un attore che ha deciso di essere l'attore giusto per questo personaggio.

Donnie Yen, famoso per la sua partecipazione alla serie di Ip Man e al recente Rogue One: A Star Wars Story, ha fatto sapere su Twitter di essere veramente interessato ad interpretare Sub-Mariner sul grande o piccolo schermo. Bisogna precisare che tutto questo è partito da alcuni fan, che hanno notato in Yen una somiglianza con il personaggio dei fumetti, ma l'attore ha fatto eco a queste voci quasi immediatamente.

Secondo voi verrà preso in considerazione? Anche se solo rumoreggiato, sembra che qualcosa stia veramente bollendo in pentola per Namor...