Marvel Studios: Chris Pratt interpreterebbe Star-Lord per altri 20 anni!

Ovviamente l'MCU tra 20 anni sarà un po' diverso rispetto a a quello cui siamo abituati ora ma...vorrebbe comunque continuare a vestire i panni di Peter Quill aka Star-Lord.

Nelle vesti di leader dei Guardiani della Galassia, Pratt è diventato uno dei personaggi più popolari e amati dell'Universo Cinematografico Marvel. In un'intervista con il Toronto Sun gli è stato chiesto se si sarebbe visto tra vent'anni a reinterpretare il ruolo di Star-Lord. E lui: "Penso di sì. E' un personaggio grandioso e non riesco ancora a credere di essere stato io quello che l'ha interpretato sullo schermo per la prima volta in assoluto! Sono sicuro che ci saranno altre incarnazioni dei Guardiani della Galassia... Ce ne saranno molte versioni, sono semplicemente fortunato perché tutti questi che verranno in futuro, saranno accanto alla versione che abbiamo portato noi. E' una figata, sono stato il primo!"

"Penso che Quill sarà sempre nel lexicon, che sia io o qualcun altro a interpretarlo. La cosa bella è che lui vivrà più a lungo di me. E queste interpretazioni che ne sto dando saranno in giro anche parecchio tempo dopo la mia morte."

Guardiani della Galassia Vol.2 di James Gunn è attualmente in sala e il cast è composto da: Chris Pratt (Jurassic World) nei panni di Peter Quill/Star-Lord; Zoe Saldana (Star Trek Into Darkness) nelle vesti di Gamora; Dave Bautista (Spectre) come Drax; Vin Diesel (Furious 7) come voce di Baby Groot; Bradley Cooper (American Sniper) come voce di Rocket Racoon; Michael Rooker (Jumper) nei panni di Yondu; Karen Gillan (The Big Short) di Nebula, Sean Gunn (Gilmore Girls) sarà Kraglin, Pom Klementieff (Oldboy), Elizabeth Debicki (The Great Gatsby, Everest), Chris Sullivan (The Knick, The Drop) e Kurt Russell (The Hateful Eight).