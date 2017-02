Marvel Studios: c'è effettivamente un progetto dedicato a Namor in sviluppo?

In molti sono i fan dellache hanno attesonell'Universo Cinematografico in continua espansione. Il personaggio, seppur non famosissimo, ha uno zoccolo duro di fan sfegatati.

Ieri, un rumor ha indicato la possibilità di un possibile progetto incentrato su Namor. Una sorpresa, visto che la Marvel non ha mai menzionato alcun film o serial in sviluppo riguardo questo personaggio. Voce di corridoio vera... o falsa?

Probabilmente... vera! I più attenti hanno notato che anche Production Weekly ha un progetto, chiamato "The Sub-Mariner" (altro nickname con cui è conosciuto Namor) tra quelli in fase di sviluppo ad Hollywood. In molti, nelle ultime ore, stanno ipotizzando che si possa trattare della famosa serie sviluppata da John Ridley, ma questo punto sono solo supposizioni.

Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi.