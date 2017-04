Marvel Studios: altri attori iconici appariranno nei prossimi film

Da, da, passando per: gli attori iconici che partecipano ai film dei Marvel Studios sono ormai tantissimi.

E non finiranno qui! In una recente intervista con Fandango, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che molti attori iconici prenderanno parte ai prossimi film dello studio. "Ce ne sono un paio che appariranno" ha confermato Feige "Questo non è uno spoiler, ma vi assicuro che ci saranno altre sorprese dello stesso calibro in arrivo nel nostro universo nelle prossime pellicole".

Feige ha confermato che c'è stato un meeting con Al Pacino ma che non sarà tra quelli che appariranno sicuramente in futuro: "C'è stato un meeting, ma non è tra quelli. Forse un giorno, ma ce ne sono altri".