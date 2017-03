Marvel: Sony sta sviluppando un film su Gatta Nera & Silver Sable

La Sony Pictures sembra voler procedere con dei potenziali spin-off del franchise di. Oltre al già citato progetto su, sembra che lo studio stia procedendo anche con uno spin-off totalmente femminile ancora senza un titolo.

Il progetto verrà incentrato su due dei personaggi femminili più famosi della saga dell'Uomo Ragno nei fumetti: la Gatta Nera e Silver Sable. La sceneggiatura del progetto è affidata a Chris Yost, già autore dello script di Thor: Ragnarok, che riscriverà una prima stesura firmata da Lisa Joy (Westworld).

Secondo il The Hollywood Reporter, la Sony ha intenzione di ingaggiare un regista nei prossimi mesi, in quanto vorrebbe partire con le riprese entro la fine dell'anno. Amy Pascal e Matt Tolmach produrranno la pellicola; come per Venom, anche in questo caso non è chiaro se il progetto farà parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios o meno, anche se l'assenza del nome di Kevin Feige lascia intendere che sarà la seconda opzione.

La Gatta Nera, una ladra acrobatica vestita da gatta, nei fumetti ha un rapporto turbolento con Spider-Man; il personaggio è famoso nei fumetti ed è già stato adattato - ma solo con il suo alter ego, Felicia Hardy - in The Amazing Spider-Man 2 dove era interpretata da Felicity Jones. Silver Sable, meno conosciuta, è stata sia alleata che nemica dell'Uomo Ragno ed è una mercenaria.