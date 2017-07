Marvel: Sony risponde ai rumor riguardanti un film su Kraven il Cacciatore

La Sony è proprio intenzionata a lanciare il proprio Universo Marvel, slegato da quello dei Marvel Studios ma, allo stesso tempo, collegato - in qualche modo - a

In preparazione ci sono già Venom e Silver & Black, ma è chiaro che, se tutto procederà per il verso giusto, lo studio è intenzionato a sfruttare altri personaggi dell'Universo di Spider-Man per potenziali "spin-off".

Secondo alcuni rumor, la Sony era interessata al personaggio di Kraven il Cacciatore e, cosi, Variety ha chiesto a Sanford Panitch della Columbia di confermare o smentire la voce di corridoio. In maniera piuttosto interessante, Panitch non ha smentito il rumor ma nemmeno lo ha confermato, rilasciando una dichiarazione piuttosto ambigua: "Vi dirò soltanto che è un personaggio straordinario.". Che cosa vorrà dire?