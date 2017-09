Marvel/Sony: in fase di sviluppo un film su Nightwatch diretto da Spike Lee?

La Sony Pictures sembra sia sempre più intenzionata a lanciare il proprio Universoambientato nello stesso mondo dima, tecnicamente, non nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios.

Meet the Movie Press svela un nuovo rumor riguardanti i prossimi progetti di casa Sony Pictures ispirati ai fumetti della Marvel. Già rumoreggiato per una potenziale apparizione in Spider-Man: Homecoming - poi smentita -, il sito afferma che lo studio sta sviluppando un film stand-alone sul personaggio oscuro di Nightwatch. Ed Ricourt (Now You See Me) starebbe scrivendo la sceneggiatura, mentre la Sony sarebbe interessata ad avere Spike Lee a bordo come regista.

Anche se Meet the Movie Press afferma che le sue fonti sono affidabilissime, dobbiamo trattare questa notizia come un rumor.

Nightwatch è un antieroe oscuro degli anni '90, protagonista di una sua serie a fumetti. Il protagonista è il Dr. Kevin Trench, che diventa un supereroe dopo esser stato salvato da una versione più vecchia di lui. Il personaggio fu accusato di essere copiato al ben più noto Spawn, almeno nel look, e fu "cancellato".