Marvel: Scott Derrickson non vede l'ora di vedere i prossimi film DC

La rivalità tra Marvel e DC sembra ci sia solo da parte di tantissimi fanboy che abitano numerosi forum, pagine Facebook e siti web. Perché molti filmaker, da entrambe le parti, invece, sembrano essere fan di tutte le case editrici, senza distinzioni.

Ad esempio, il regista Scott Derrickson (Doctor Strange) ha svelato che non vede l'ora di vedere i prossimi film della DC Comics: "Non ho mai letto tanti fumetti DC, ho letto molti più fumetti della Marvel. Qualcuno, però, l'ho letto e ve lo dico onestamente, il fumetto DC che ho letto di più è stato Aquaman. Adoravo Aquaman. E hanno ingaggiato James Wan, che è un grande regista, per il film. Non vedo l'ora di vederlo!".

"Ho molta speranza anche per Wonder Woman" continua "Mi è piaciuta moltissimo la sua introduzione in Batman v Superman, hanno un gran bel personaggio tra le mani. Io faccio il tifo per tutti questi film, sapete? Soprattutto per tutti i bei cinecomics. E' il genere più interessante che c'è attualmente in giro".