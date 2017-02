Marvel's The Punisher: Vincent D'Onofrio smentisce la presenza di Wilson Fisk

Fin dall’annuncio, molti fan hanno iniziato a speculare sulla presenza diin, spin-off diche arriverà in Autunno su Netflix.

Oggi, Vincent D’Onofrio, interprete di Fisk, ha smentito via Twitter la presenza del personaggio nello show.

Molto probabilmente, rivedremo il grande villain nella terza stagione di Marvel’s Daredevil, prevista per il prossimo anno, o perché no, in una serie a lui dedicata.

Marvel's The Punisher seguirà le vicende di Frank Castle, in fuga dopo gli eventi della seconda stagione di Marvel's Daredevil.

Nel cast torneranno Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher) e Deborah Ann Woll (Karen Page) insieme alle new entry Ben Barnes, Amber Rose Revah, Ebon Moss-Bachrach, Jaime Ray Newman, Paul Schulze, Daniel Webber, Jason R. Moore e Michael Nathanson.

La serie verrà rilasciata nell'autunno del 2017.