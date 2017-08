Marvel's The Defenders - Spettacolare Trailer finale: "Non chiamateli Team!"

Finalmente è arrivato il trailer finale di Marvel's The Defenders , la serie tv targata Netflix che riunisce i Difensori a New York per proteggere la città da un'incombente minaccia... ma non chiamateli "Team"!

Ci siamo, Marvel's The Defenders arriva su Netflix tra 5 giorni e potremo finalmente goderci le avventure di Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil e Iron Fist riuniti in un unico "ensemble" per fare fronte comune contro una minaccia terrificante.

Ognuno degli eroi arriverà a questa nuova avventura con un percorso di crescita personale alle spalle, e lavorare insieme aiuterà ciascuno a capire qualcosa di più su sé stesso, su cosa voglia dire essere un eroe. I Difensori faranno squadra - anche se non ufficialmente - perché capiranno che uniti potranno proteggere al meglio la città, anche se gli eventi di The Avengers continuano ad affliggere NY.

Gli eroi arrivano a riunirsi ognno in un momento particolare della propria vita. Matt Murdock ha da poco perso Elektra, e rivela a Karen la sua identità segreta, Jessica Jones riesce finalmente a fermare Kilgrave e inizia ad avere successo come Investigatrice Privata. Luke Cage viene arrestato dai federali e Danny Rand scopre che il monastero dove viveva è stato distrutto poco dopo che lui l'ha abbandonato e, quindi lasciato indifeso.

Adesso il trailer finale è arrivato e... Solo Danny Rand sembra entusiasta all'idea di formare un team con gli altri Difensori!

Che ne pensate?