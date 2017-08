Marvel: Ryan Reynolds vorrebbe un crossover Deadpool/Avengers vietato ai minori

Il prossimo anno i Vendicatori sfiderannonei panni di Thanos in. Ma il prossimo anno anche Deadpool combatterà al fianco di Brolin, nel ruolo di Cable, nell'atteso

Ed in attesa di vedere entrambi i cinecomic, l'attore e produttore dei due Deadpool, Ryan Reynolds, ha usato la scusa della presenza di Josh Brolin in entrambi i film per parlare di un potenziale crossover tra Deadpool e gli Avengers.

"Sarebbe un'idea grandiosa, ma costosissima" spiega Reynolds "Vi immaginate una sfida a suon di insulti e parolacce tra Deadpool ed Iron Man? Sarebbe veramente bello. Ma dovrebbe uscire vietato ai minori...".

Per ora i sogni resteranno tali: la Marvel non sta stringendo alcun accordo con la Fox per riprendersi i diritti dei personaggi in mano loro...