Marvel: Kevin Faige parla dell'impatto di Guardiani su Thor:Ragnarok e sull'MCU

Il presidente dei Marvel Studiossi è aperto riguardo il successo die su come correre qualche rischio al box office paghi a volte, considerato il risultato.

Il trailer di Thor: Ragnarok, il terzo film della Marvel sul dio del Tuono, si è avvicinato molto stilisticamente al film dei cugini cosmici, i Guardiani della Galassia, che arriveranno domani al cinema in Italia. Infatti, per fare un esempio, la musica che accompagna il trailer è una canzone rock, visualmente il filmato è sparafleshante, ed è veramente divertente in alcuni punti.

In un'intervista con il fondatore e caporedattore di Heroic Hollywood, Umberto Gonzales, Faige ha cercato di elaborare il successo ottenuto dall'opera spaziale di James Gunn aprendo all'MCU strade che prima non avrebbe potuto percorrere. Per dirne alcune, si sono aperte la via di Doctor Strange, dei Guardiani Vol.2 e di Avengers: Infinity War:

"Beh, penso che si possa dire di sì, e le persone vedranno di più in Ragnarok, è un tono più Taika che non Guardiani. Aggiungerà un punto di vista unico ma di sicuro il successo di Guardiani ha dato slancio alla nostra autostima per andare avanti in nuove, più divertenti . strane direzioni e certamente ha portato verso la realizzazione di Dottor Strange e i fatti che vedremo in Infinity War. Abbiamo fatto i fumetti con storie divertenti, intriganti, intrippanti che non si erano viste in nessun film prima che grattassimo un po' la superficie con Thor prima e con Avengers poi, e un pochino nel regno quantistico di Ant-Man. Sono stati i Guardiani, poi Strange e ancora Guardiani Vol.2 che dicono "Ok, il pubblico ci seguirà in questo!" Perché tentare di fare un film sul guanto dell'Infinito senza presentare molto delle cose incredibili, pazze e inimmaginabili che sono uscite fuori dalla mente di Jim Starlin."

Oltretutto, dalle parole dello stesso Gunn si evince che Guardiani ha "spinto in alto la nostra autostima per continuare ad espandersi e fare le cose in modo unico e diverso e inoltre - ed è una cosa che abbiamo sempre saputo ma è stata provata dai film - la popolarità di un personaggio nelle pubblicazioni non indica in nessun modo il futuro del film. Iron Man e Thor lo hanno provato. Non devi avere per forza i personaggi più popolari, fino a quando hai delle buone idee da realizzare. Puoi comunque fare un buon film."

Mr. Faige ha anche detto che la presentazione che la Marvel farà al Comic-Con e alla convention Disney D23 sarà molto diversa dalle altre. Ma non si sbottona: "Ci sarà. Ci saranno delle differenze, ma tengo il segreto per quel giorno.

Guardiani della Galassia Vol.2 esce in Italia domani.