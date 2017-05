Marvel Cinematic Universe: Everyeye inaugura la pagina dedicata

Ogni appassionato di fumetti sa quanto sia vasto l’universo creato dalla Marvel di Stan Lee, su carta ma anche al cinema, da quando sono stati fondati ufficialmente i

Grazie a questa idea, affidata nel 2007 ad un giovane Kevin Feige, abbiamo assistito alla creazione di un prodotto dopo l’altro a partire dal primissimo Iron Man e finendo con I Guardiani della Galassia Vol. 2, al cinema dallo scorso 25 aprile. Insieme a Doctor Strange e Captain America: Civil War, i nuovi Guardiani hanno dato inizio alla cosiddetta Fase Tre degli Studios, che ha intenzione di continuare con Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok e Black Panther.

A oggi si contano 15 lungometraggi e 5 serie TV già usciti, grazie alla ABC e a Netflix, altri 8 progetti cinematografici in produzione e sviluppo, 4 serie TV in arrivo nel 2017 e almeno altre 2 nel 2018. Tutto questo prende il nome di Marvel Cinematic Universe, in italiano Universo cinematografico Marvel, a cui Everyeye ha dedicato un’intera pagina speciale per raccogliere tutte le ultime notizie, le recensioni, le videorecensioni, gli speciali sui registi, i supereroi e gli interpreti.

Tutto quello che accade nell’universo Marvel finisce nella pagina, così da offrirvi una panoramica immediata, funzionale e completa. Per raggiungerla subito, e non perdere neppure più un singolo dettaglio, basta cliccarequesto link. L’intera galassia Marvel sarà ai vostri piedi.